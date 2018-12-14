Karacabey'de Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Açıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:51



14 Aralık 2018 Cuma 15:51

Karacabey Belediyesi tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı törenle açıldı.Belediye Başkanı Ali Özkan, Sırabademler Mahallesi'ndeki parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, mahalle halkının bölgeye bina yapılmasını istemediğini söyledi.Bunun üzerine bölgenin kamulaştırmasını yaptıklarını belirten Özkan, "Vatandaşlar, burada bir park olmasını talep etti. Vatandaşlarımız istedi, biz de parkı hep birlikte kazandırdık. Bölgemize ve mahallemize hayırlı olsun. Vatandaşlardan gelen talep üzerine buraya Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini koymaya karar verdik. Bütün Türk milleti tarafından takdir edilen büyük dava adamı rahmetli Yazıcıoğlu'nun ismini buraya koymaktan büyük keyif ve onur duyuyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından Özkan, Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Mümin Koçan ve BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak ile açılış kurdelesini kesti.