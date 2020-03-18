Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor.
18.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:59
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor.
Belediye ekipleri şehrin park, bahçe ve refüjlerindeki bakım çalışmalarına devam ederken, son olarak Zeki Müren Parkı'nda düzenlemelere başlandı. Emirsultan Mahallesi'nde yer alan parkı peyzaj ve parke taşı çalışmalarıyla adeta yeniden inşa eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Muhtarı Sinan Çolak'la birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ali Özkan, "Park içerisindeki çam ve çınar ağaçları olmak üzere bitki örtüsünün korunması ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Hem yetişkinlerin, hem de çocukların kullanımı için çalışmalar yapılıyor. Bilhassa oyun parkının daha eğlenceli hale gelmesi ve yeni oyuncakların ilave edilmesi hedeflenmekte. Ayrıca park içerisinde yetişkinlerin spor yapabilmesi için de spor aletleri koyulacak. Çalışmalar bittiğinde oyun grubu alanları, modern dinlenme alanları, mini futbol sahası ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Belediye ekipleri şehrin park, bahçe ve refüjlerindeki bakım çalışmalarına devam ederken, son olarak Zeki Müren Parkı'nda düzenlemelere başlandı. Emirsultan Mahallesi'nde yer alan parkı peyzaj ve parke taşı çalışmalarıyla adeta yeniden inşa eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Muhtarı Sinan Çolak'la birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ali Özkan, "Park içerisindeki çam ve çınar ağaçları olmak üzere bitki örtüsünün korunması ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Hem yetişkinlerin, hem de çocukların kullanımı için çalışmalar yapılıyor. Bilhassa oyun parkının daha eğlenceli hale gelmesi ve yeni oyuncakların ilave edilmesi hedeflenmekte. Ayrıca park içerisinde yetişkinlerin spor yapabilmesi için de spor aletleri koyulacak. Çalışmalar bittiğinde oyun grubu alanları, modern dinlenme alanları, mini futbol sahası ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı