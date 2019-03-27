Karacabey'de Roman Vatandaşlardan Başkan Özkan'a Yoğun İlgi

Belediye Başkan Adayı Ali Özkan; yerel seçimlere az bir süre kala ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özkan, Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Saadet ve Hamidiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Ali Özkan, yapılan çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.

Destek sözü

Ziyarette, Roman kültürünün toplumumuzun en güzel mozaiklerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Ali Özkan, Roman vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını anımsatarak, benzersiz kent hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Özkan'ın icraatlarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle halkı ise tezahüratlarla Başkan Ali Özkan'a yeniden destek sözü verdi.

Öte yandan gerçekleşen ziyarette; AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hilmi Kaya, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı İzzet Toprak, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Alper Karahan, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, mevcut meclis üyeleri ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticileri de yer aldı.

Kaynak: Bültenler