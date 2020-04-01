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Karacabey'de sağlık çalışanlarına ve personele C vitamini takviyesi

Karacabey Belediyesi'ne bağlı ekipler korona virüsle mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, temin edilen 14 ton portakalı ilçede görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten belediye çalışanlarına ikram etti.

01.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:40
Karacabey'de sağlık çalışanlarına ve personele C vitamini takviyesi
Karacabey Belediyesi'ne bağlı ekipler korona virüsle mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, temin edilen 14 ton portakalı ilçede görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten belediye çalışanlarına ikram etti.

Karacabey Belediyesi, ilçede korona virüs ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, temin edilen 14 ton portakalı ilçede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına ve belediye çalışanlarına ikram etti.

Ekipler, sağlık personeline ve belediye personeline 1'er kasa olacak şekilde portakal dağıtırken, bu zorlu dönemde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışanlara bir nebze de olsa moral vermiş oldu.

Hepsine güç kuvvet diliyoruz

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de korona virüs salgınıyla mücadeleden dolayı zorlu bir dönemden geçtiğini aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, bu süreçte toplum sağlığının korunması için yoğun gayret gösteren sağlık çalışanları gibi hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten belediye personeline de teşekkür etti. Herkesin ortak mücadelesi ve özverisi ile bu zorlu süreci en hızlı şekilde atlatacaklarına inandığını belirten Başkan Özkan, ekiplere başarı dileklerini iletti. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey Belediyesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karacabey'de sağlık çalışanlarına ve personele C vitamini takviyesi - Haberler

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