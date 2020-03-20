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Karacabey'de sağlık çalışanlarından 'Evde kal' mesajı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan sağlıkçılar, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

20.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:56
Karacabey'de sağlık çalışanlarından 'Evde kal' mesajı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan sağlıkçılar, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

Karacabey Devlet Hastanesi çalışanları, korona virüs ile mücadele dahilinde vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi. Hastanede görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara yazdıkları, "Biz sizin için buradayız, lütfen siz de bizim için evde kalın!" yazısıyla çekildikleri fotoğrafla bütün Karacabey halkına mesaj yolladı. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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