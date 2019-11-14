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Karacabey'de spor adası kente değer katacak

Birçok projeye imza atan Karacabey Belediyesi, ilçeye spor adası kazandırıyor.

14.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14Karacabey'de spor adası kente değer katacak
Birçok projeye imza atan Belediyesi, ilçeye adası kazandırıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar sona erdiğinde şehrin sportif yönüne yakışır bir çalışmanın ortaya çıkacağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Çanakkale Yolu üzerinde 40 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan ve spor adası olarak anılan yerleşkede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Farklı branşlarda spor dallarını içerisinde bulunduran yerleşkede toplamda 7 saha, bir salon ve bir büyük stat mevcut.

Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarına önem verdiklerini belirten Özkan, "Bu alanda atıl durumda kalan boş yerleri de işlevine uygun hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Özkan, 40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede şehir stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis kortu, basket sahası ve biri çim diğeri sentetik olmak üzere 2 açık futbol sahasının yer aldığını ifade ederek, "35 yıl önce yapılan ilçe stadımızda, Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle gerekli bakımları yapmıştık ve verimli bir kullanım alıyoruz. Buradaki boş alan kötü görüntüye sebep oluyordu. Bu alanda her yaşın spor yapabileceği bir şekilde ve spor adası konseptine uygun olarak düzenlemeler yapıyoruz. Yürüyüş ve koşu yolları ile sosyal alanlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda, Atatürk Kültür Parkı'na komşu oluşu ile spor adasına yürüyüş ve koşu parkurlarını entegre ediyoruz. Karayolları ile yaptığımız iş birliği kapsamında, burayı alt geçit ile bağlayarak iki parkı bütün hale getiriyoruz. Geçişin daha rahat olması için genişletmeyi Karayolları desteğiyle sağladık" dedi.

10 farklı branş

Öte yandan, Karacabey'de bulunan Spor Adası 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. İçerisinde M. Fehmi Gerçeker ilçe stadyumunun yanı sıra, Atatürk Spor Salonu, sentetik çim futbol sahası, dış çim antrenman sahası, tenis kortu ve açık basketbol sahası ile koşu ve yürüyüş parkurları yer alıyor. Spor adası içerisindeki tesisler futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi gibi 10 farklı branşta aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Ali Özkan, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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