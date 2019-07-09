09.07.2019 17:47
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- Karacabey'de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

- Karacabey'de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendiBURSA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen 41 Arap tayının satışı, yapılan protestolar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

- Karacabey'de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi
BURSA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen 41 Arap tayının satışı, yapılan protestolar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılan müzayedede ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra Kaizbert isimli aygırı protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bıraktı. Satışlara kısa bir süre ara verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir süre sonra yeniden başlayan satışlarda ise bu sefer satış için pey süren yetiştiriciler artırmaya katılmayarak protestolarını sürdürmeye devam etti. Verilen aranın ardından yeniden başlayan ve 2 taya alıcı çıkması ile bir süre devam eden satışlar, komisyonun tekrar verdiği aranın ardından 'uygun rekabet ortamı olmadığı' gerekçe ileri bir tarihe ertelendi. Böylelikle TİGEM'in tarihinde ilk kez bir satış yapılamamış oldu. - Karacabey'de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi
Kaynak: İHA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Genel

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