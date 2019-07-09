09.07.2019 17:26
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Karacabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendi

Karacabey

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafınfdan 41 Arap cinsi tayın satışına başlandı. ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra 'Kaizbert' ismli atın yarışlara katılmasını protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bırakması sonucu satışlara kısa bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından yeniden başlayan ve 2 taya alıcı çıkması ile bir süre devam eden satışlar, komisyonun 'uygun rekabet ortamı yaratılamaması' gerekçe gösterilerek, börtelendi. Böylelikle TİGEM'in tarihinde ilk kez bir ihalede satış yapamamış oldu.


- Bursa
Kaynak: DHA
Karacabey, Bursa, Güncel

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