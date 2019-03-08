08 Mart 2019, 16:27
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Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karacabey

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa- İzmir kara yolunda seyreden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, Karacabey'e bağlı kırsal İkizce Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Ters dönen araçtan çevredeki sürücüler tarafından çıkarılan sürücü Evlek'e ilk müdahaleyi bölgeden geçen İHH Arama Kurtarma ekibi yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir, Bursa, Karacabey, Güncel
Kaynak: AA