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Karacabey'de Türkiye'nin en modern defne işleme tesisi için geri sayım sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, alanında Türkiye'nin en modern tesisi olması beklenen defne işleme tesisi için çalışmaların son sürat ilerlediğini söyledi.

28.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:48Karacabey'de Türkiye'nin en modern defne işleme tesisi için geri sayım sürüyor
Belediye Başkanı Ali Özkan, alanında 'nin en modern tesisi olması beklenen defne işleme tesisi için çalışmaların son sürat ilerlediğini söyledi.

Aromatik bitki çeşitliliği ile öne çıkan ve longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran Karacabey'de, bu zenginliklerin tarıma dayalı sanayi üretimiyle dünya çapında yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun yarısının da Karacabey ve civar bölgelerden karşılandığı defne yaprağı ile ilgili ilçede çok önemli bir yatırım hamlesine imza atıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin aromatik bitki çeşitliliğini öne çıkaran hamlelerle son dönemde adını duyurduğunu ifade ederek, Karacabey'de kurulması planlanan ve alanında Türkiye'nin en modern tesisi olması beklenen defne işleme tesisi için çalışmaların son sürat ilerlediğini söyledi. Ali Özkan, "Bursalı sanayici Adem Rondu tarafından kurulan tesis ile birlikte Karacabey bu alanda ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Karacabey'in tarım, teknoloji ve turizmi kapsayan 3T vizyonuyla birlikte ciddi bir hamle içerisinde. Belediye olarak ilçedeki zenginlikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

yaprağının antimikrobiyal özelliğinden dolayı yüzyıllardır çeşitli hastalıklara karşı kullanıldığını hatırlatan Özkan, bu ürünün başlı başına bir şifa deposu olduğuna dikkat çekti ve tesis yatırımının Türkiye adına çok önemli olduğunu vurguladı. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Defne, Güncel

Kaynak: İHA

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