Karacabey'de üreticilere şeker pancarına sahip çıkın çağrısı

Geçmişten bu yana ülkemizde tarımın merkezlerinden biri olan Karacabey 'de, şeker pancarı üretimiyle ilgili önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Karacabey'de gerçekleşen Şeker Pancarı Üretimi İstişare Toplantısı'nda, çiftçilere şeker pancarı üretimine destek olunması çağrısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, Türk Şeker tarafından 2020-2021 üretim döneminde şeker pancarı üreticilerine özel %12 polar garantisinin verildiğini ve bunun da üreticilere ciddi kazanç sağlayacağını ifade ederek, milli servetin devam etmesi ve geleceğe sahip çıkma noktasında, çiftçilere Susurluk Şeker Fabrikası'na destek olmaları çağrısında bulundu.

Bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor

"Susurluk Şeker Fabrikası'nın yeniden hayata geçmesi hepimizin ortak başarısı" diyen Başkan Özkan, "Şeker pancarı üretimine ağırlık verirsek çiftçimiz kazanacak, kentimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin başında Mücahit Alkan gibi bizleri anlayan bir yönetimin olması herkes için büyük şans. Şeker pancarı üretimi Karacabey tarımı açısından ve bölgenin kalkınması açısından son derece önemli bir yere sahip. %12 polar garantisi de üreticilerimize önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şeker kullanımının azalmasına etken olmasından dolayı da şeker pancarı, insan sağlığı açısından çok önemli. Bu konunun da kamuoyuna iyi bir şekilde aktarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.