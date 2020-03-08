Karacabey'de uyuşturucu operasyonları
Bursa'nın Karacabey ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
08.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:22
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda hassas terazi, 32 gram metamfetamin, 65 gram sentetik kannobionid (bonzai), ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan iki pipe ele geçirildi.
Yakalanan 18 kişiden 14'ü, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E. (32) tutuklandı, O.B, Ö.Ö. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda hassas terazi, 32 gram metamfetamin, 65 gram sentetik kannobionid (bonzai), ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan iki pipe ele geçirildi.
Yakalanan 18 kişiden 14'ü, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E. (32) tutuklandı, O.B, Ö.Ö. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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