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Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

04.11.2019 15:51Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor
Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Özkan'ın ilçe halkıyla sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü "Başkanla Yüz Yüze" günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Her cuma günü başkanlık makamında gerçekleşen buluşmalara vatandaşlar randevu almadan katılabilirken, gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların talep ve önerileri birinci ağızdan çözüme kavuşuyor. Vatandaşların isteklerini bizzat kendisi not alan Başkan Özkan, görüşmelerinde vatandaşlara belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini de sorarken, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler de veriyor.

"İlk günden beri vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir iletişim halindeyiz" diyen Belediye Başkanı Ali Özkan, "Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek, onlara yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağ olsun kendileri de bu buluşmalarımıza büyük ilgi gösteriyor. Bizler, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek, kentimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için varız. Bu anlamda Karacabey'i vatandaşlarımızla birlikte, 'ortak akıl' ile yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan "Başkanla Yüz Yüze" buluşmaları, Karacabey Belediyesi başkanlık makamında her cuma günü saat 15.00'de gerçekleşiyor. Gerçekleşen buluşmalarda, Başkan Özkan'ın yanı sıra daire müdürleri de hazır bulunuyor. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Kaynak: İHA

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