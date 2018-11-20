Karacabey'de Ziraat Odası'nın Yeni Hizmet Binası Açılışa Gün Sayıyor

Çanakkale yolu üzerinde, Karacabey'in vitrini konumundaki bir alanda modern görünümüyle hayata geçirilen Ziraat Odası'nın yeni hizmet binasının inşaatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, "İçerisinde yer alan Ziraat Park ve çevre düzenlemeleriyle, bölge halkı için nitelikli bir sosyal alan olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer alacağı açılış törenini, 7 Aralık tarihinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Karacabey, 20.11.2018 – Karacabey Belediyesi tarafından, Mecidiye Mahallesi'nde Çanakkale yolu üzerine cephesi bulunan ve 1974 m2'lik bir alanda inşası süren Ziraat Odası'nın yeni hizmet binasında çalışmalar sona geldi.

Başkan Ali Özkan, bina inşaatının devam ettiği alanda önceki gün incelemelerde bulunurken, açılış için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer alacağı açılış töreninin, 7 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Ziraat Park örnek olacak

Ziraat Odası çevresinin örnek bir sosyal alan olacağını ifade eden Başkan Özkan, "İlçemizin vitrini konumundaki yerlerden biri olan Çanakkale asfaltına sınırdaki inşaatın çevresinde, yeni binamızın modern görünümüne uygun nitelikte bir sosyal alan ve çevre düzenlemesi planlıyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz zaten çalışmalara başladı. 1500 m2'lik bir alanda süren çevre düzenlemelerinin yanı sıra, 1554 m2'lik bir alanda da Ziraat Park adı altında bir alan oluşturuyoruz. Bu alan içerisinde oyun grupları, spor aletleri, botanik peyzaj düzenlemeleri olacak. Tüm bunların dışında, bölgede otopark alanı da olacak'' dedi.

Başkan Özkan'dan açılışa davet

Başkan Özkan ziyaretinin sonunda, "Daha müreffeh, daha güzel binada Karacabeyli üreticilerimize ve çiftçilerimize hizmet etmek maksadıyla yola çıkan Ziraat Odamıza, bizler de yer tahsisinde bulunduk. Ziraat Odası Başkanımız Erhan Erdem ve yönetimini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Bu çalışma için kendileri büyük emek harcadılar. Artık Ziraat Odası'na yakışır modern ve daha pratik bir hizmet binasında faaliyet gösterecekler. Karacabey'imiz tarım ve hayvancılığın başkenti olarak addediliyor. Ziraat Odası'nın yeni yapılan binasının da ilçe tarımına hayırlar getirmesini bir kez daha temenni ediyorum. Sayın Bakanımızın da yer alacağı açılışımıza şimdiden tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.