Karacabey'in dört bir yanını 'ıhlamur' kokusu sardı

Karacabey'in yazlık tatil bölgesinde yer alan Yeniköy'de 3 gün süren etkinliklere 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterirken, bölgedeki köylülerin kalkınması ve ekolojik turizmin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen, yerel lezzetlerin sergilendiği köylü pazarı da çevre il ve ilçelerden gelen binlerce katılımcıdan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında yerel halk tarafından 40'ın üzerinde stant açılırken, köylüler kendi üretimi olan defne yaprağı, salça, bal, tarhana gibi lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festival kapsamında gerçekleşen konserlerle de yaz akşamları bölge sakinleri için daha eğlenceli hale geldi.

Bursa Büyükşehir Bandosu'nun açılış konseri ile başlayan festivalde, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Güzellikler şehrimiz Karacabey, doğa turizminin her türlü başlığına açık bir yer. Deniziyle, Uluabat Gölü'yle, dereleri ile Longozu ile Ihlamur Ormanları ile şifalı bitkileri ile her derde deva bir şehir. Bu güzellikleri yıllardır her platformda sıkça dile getiriyor ve Karacabey'in turizmden yana olan beklentisini her geçen gün artırdığımıza inanıyoruz. Bu anlamda, festivalimizin de bölgemize dikkat çekmek için önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Doğukan Alsay'ın interaktif şovu büyük beğeni topladı

Etkinliğin ilk gününde sahneye çıkan ve yaptığı sahne şovu, şakaları ve müzikleri ile etkinliğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Doğukan Alsay, Çalgıcı Mektebi konserinden sonra çıktığı sahnede seyirci ile kurduğu iletişim sayesinde, binlerce Yeniköylüye coşku dolu anlar yaşattı. Etkinlik boyunca tempoyu sürekli yüksek tutan Alsay'ın performansı, izleyicilerden de tam not aldı.

Başkan Özkan'dan Ekin Uzunlar'a ıhlamurlu jest

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar da etkinliğin 2. akşamında çıktığı sahnede, bu kez Ihlamur Ormanlarının yamaçlarında adeta Karadeniz fırtınası estirdi. Çevre il ve ilçelerden de gelen hayranlarının yalnız bırakmadığı Uzunlar'ın kemençe şovu, ayrıca büyük alkış topladı.

Uzunlar'a konser sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından sahnede sunulan Ihlamur Çayı da izleyenlerin tebessümüne neden oldu. Özkan yaptığı açıklamada, "Bin bir derde deva ıhlamur çayımızı, ses telleriniz başta olmak üzere vücudunuzun şifa bulması için özellikle siz sanatçıların yoğun olarak içmesi gerekiyor. Biz de sizler aracılığıyla yerli ürünlerimize, doğal ürünlerimize hem kullanma hem de tercih etme bakımından dikkat çekmek istiyoruz. Zaten festivalimizin amacı da aslında buna dayanıyor'' dedi.

Ne mutlu sizlere

Uzunlar da yaptığı açıklamada, "Bizler zaten ıhlamurun önemini biliyorduk. Ancak bu ormanların burada olduğunu buraya geldiğimizde yeni keşfettik. Doğal güzelliklerin içerisinde, böyle şifalı bitkilerin arasında yaşıyorsunuz, ne mutlu sizlere'' dedi.

Taklitman taklitleri ile kırıp geçirdi

Etkinliğin merakla beklenen bir diğer ismi ise özellikle gençlerin yakından takip ettiği ve internette videoları milyonlara ulaşan Mehmet Dindar oldu. "Taklitman Show" adıyla çıktığı sahnede ünlü isimlerin taklitlerinin yanı sıra hayat hikayesini ve rekorlar kitabı başvurusuna giden serüvenini de seyircilere aktaran Dindar, ''Ben buraya yabancı bir isim değilim. Çocukluğum burada geçti. O yüzden çocukluğuma dair izlerimin olduğu bir yer burası. Ancak uzun zamandır gelemiyordum. Çok güzelleşmiş. Belediye başkanımıza hem beni sizlerle buluşturduğu için hem de bu güzel yere güzel hizmetler sağladığı için teşekkür ediyorum'' dedi.

Türk Halk Müziği ile kulakların pası silindi

Festivalin 3. gününde ise bu kez, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği bölümünün hazırladığı konser yazlıkçılarla buluştu. Büyük beğeni toplayan konserin bitiminde ise DJ Ali Toprak, gençlerle after partide buluşarak, etkinliğe noktayı koyan isim oldu.