Karacabey'in Kent Dinamikleri Ali Özkan'ın Yanında

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere az bir süre kala, temposunu hız kesmeden sürdüren Başkan Ali Özkan, Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu (KARFED) üyeleriyle bir araya geldi.

Osman Bektaş başkanlığındaki Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu'nun Başkan Özkan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey'in son yıllarda gerçekleştirdiği gelişim ivmesinden bahsedildi.

Karacabey'in geleceğini inşa etmeye devam

Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu'nun gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek, her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana 3T vizyonu ile Karacabey'in geleceğini inşa ettiklerini anımsatarak, 'benzersiz kent' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Karacabey'i tüm kent dinamiklerinden aldıkları güçle, hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Desteğe hazırız

KARFED Başkanı Osman Bektaş da tüm sivil toplum kuruluşları olarak, kente ve ülkemize değer katmaya odaklandıklarını ifade ederek, bugüne kadar kendilerine her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Karacabey'in gelişimi için çaba sarf eden Başkan Özkan'ın ilk günden beri ilçede çok önemli hamlelere imza attığını belirten Bektaş, federasyon olarak kendisine desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler