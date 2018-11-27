Karacabey Şahinköy Mahallesi'nde Açılış Coşkusu

Karacabey Belediyesi'nin ilçedeki yatırım zincirine, Şahinköy Mahallesi'nde açılışı yapılan düğün salonu, muhtarlık ofisi, kıraathane ve iş yerleri ile yeni bir halka daha eklendi.

Düzenlenen açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Naci Güncü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

HAYAT KALİTESİ ARTIYOR

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Merkez-kırsal ayırt etmeden, 85 mahallemize vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek hizmetler götürmeye çalışıyoruz. Karacabey her yönüyle gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Yatırımlar, mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

"Merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde, vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmaya yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz diyen Özkan, "Göreve geldiğimizden beri, Büyükşehir Yasası ile idare ediliyoruz. Merkezde yer alan 21 mahallemiz ve kırsalda yer alan 64 mahallemiz ile toplamda 85 mahallemize aynı ölçüde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada, her mahallemizde eksikleri ve ihtiyaçları tamamlayarak, belediyemize yakışan hizmetleri gerçekleştirme gayretindeyiz. Burada Şahinköy'de de düğün salonuyla, muhtarlık ofisiyle, kıraathane ve iş yerleri ile bu hizmetlerin güzel bir örneğini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Karacabey Belediyesi olarak hem tasarruf tedbirlerimizle hem mal ve hizmet alımlarındaki ekonomik adımlarla hem de orijinal projelerle, Türkiye'ye örnek işlere imza atmaya devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerimizin, Karacabey'e hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.