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Karacabey, sosyal yardım işlerinde de örnek oluyor

Karacabey'de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 demeden ilçe halkının ihtiyaçlarını çözüm üretmeye devam ediyor.

Karacabey, sosyal yardım işlerinde de örnek oluyor
05.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:19
Karacabey'de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 demeden ilçe halkının ihtiyaçlarını çözüm üretmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile bu zamana kadar binlerce kişiye ulaştıklarını belirterek,"Bu kişilerin sağlıktan, çeşitli ihtiyaç listesine kadar, devletimizin de sağladığı pek çok sosyal imkana ulaşmalarını sağlıyoruz. Ekiplerimizin bu çalışmalarına, Büyükşehir Belediyemizce ilçemize kazandırılan Aşevide büyük kolaylık sağlayacak. Belediye olarak,sosyal yardım işlerinde neredeyse 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bu anlamda, ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gelen başvurular, muhtarlarımızın belirttiği kişiler ve vatandaşlarımızdan gelen haberler doğrultusunda ulaşarak, hızlıca harekete geçiyor. İnşallah aşevimiz de tamamlandığında, bu faaliyetlerimizi daha da pratik bir şekilde icra edeceğiz' dedi.

Virüsten dolayı açılış bir süre daha ertelendi

Küresel salgın korona virüsün, inşaatın tamamlanmasını da sekteye uğrattığını belirten Özkan, mayıs ayında planlanan açılışın biraz daha ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Saadet Mahallesinde inşa edilen 4 katlı Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri binası,toplamda 1044 m2'lik bir alana yapılmakta olup,tamamlandığında ihtiyaç sahibi kişiler için önemli bir işlev yürütecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Haber

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