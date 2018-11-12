Karacabey Yatırımların Gözdesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:50



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:50

Bursa'nın Karacabey ilçesi yeni bir cazibe merkezine daha kavuşuyor.Bursa Çama İnşaat tarafından ilçe girişinde ana yol üzerine yapılan Karacabey Ticaret Merkezi (KARTİM), işletmelerin gözde yeri haline gelecek. Proje ve Yatırım Danışmanı Sebahattin Öztürk, Belediye Başkanı Ali Özkan'a projeyi anlattı. Sebahattin Öztürk, 13,5 dönümlük alan üzerinde ve 30 bin metrekarelik kapalı alanda, 116 bağımsız bölümden oluşan ticaret merkezinin Çanakkale-Bursa ana yolu üzerinde önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.Başkan Ali Özkan, bu tarz yatırımların ilçenin gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Bizler ilçemizin her alanda cazibe merkezi haline gelmesi için mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Artık bu çabaların semeresini toplama zamanı geldi. Eğitimden spora, turizmden sanayiye kadar ilçemizin her alanında cazibesi hızla artıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA