Karacabeyliler çalışmalardan memnun

Karacabey Belediyesi, kısa süre önce ilçedeki tüm kırsal ve merkez mahallelerde parka taş çalışmalarında sona gelindiğini duyurmuştu. Bu kapsamda mahallelerde parke taşı çalışmalarının yanı sıra düzenleme ve bakım çalışmalarını da yaparak, muhtarlıkların talebi doğrultusunda hummalı bir çalışma yürütmüştü.

Çalışmaların ardından mahalle halkı olarak teşekkür için Başkan Ali Özkan'ı makamında ziyaret eden Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Onur Demir ile mahalle sakinleri, yapılan çalışmaların mahalleye ayrı bir değer kattığını söyledi.

Mahalle olarak aldıkları hizmetlerden ötürü memnuniyet duyulduğunu ifade eden Muhtar Demir, "Belediye ekipleri çalışmaları titizlikle yürüttüler. Ve mahallemizi hem görsel açıdan iyi hem de daha kullanışlı yollara kavuşturdular. Bunun yanında, bazı teknik çalışmaların da çözümü noktasında belediye ekipleri mahallemize yardımcı oldu. Bizler de tüm bu yapılanlardan ötürü başkanımıza teşekkür etmek istedik'' dedi.

Eşit hizmet anlayışı

Başkan Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirttiği konuşmasında, "Bizler, mahallelerimizin hepsine aynı önemle bakıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir mahalle hayatı sürmeleri için merkez-kırsal ayırt etmeden yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve ana ulaşım yolları üzerinde düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde bunu neredeyse tamamladık. Şimdi kış sezonu içerisindeyiz. Havaların el vermesiyle birlikte, bu bölgelerimizde yeni çalışmalar için yeniden harekete geçeceğiz'' dedi.