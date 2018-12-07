Karacadağ'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesindeki Karacadağ
'a mevsimin ilk karı düştü.
İlçeye 45 kilometre mesafedeki bin 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Kayak merkezinin işletmecisi Orhan Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının önceki yıllara göre geç başladığını söyledi.
Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması halinde pistte kayak yapılabileceğini ifade eden Atilla, "Kayak yapılabilmesi için kar kalınlığının en az 15 santimetre olması gerekiyor. Yeterli kar olmadığı için sezonu açamadık." dedi.
Atilla, kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşım sağlanamadığını sözlerine ekledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi,Kar,Karacadağ
07 Aralık 2018 Cuma 17:32