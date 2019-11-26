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Karacadağ eteklerinde devlet millet el ele

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindekiler ile birlikte Karacadağ bölgesine çıkarma yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:51Karacadağ eteklerinde devlet millet el ele

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindekiler ile birlikte bölgesine çıkarma yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.


Bölgenin önemli din adamlarından olan seyyit İbrahim hazretlerinin torunu ve kapatılan Alatosun beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Karacadağ ile bölge halkı tarafından karşılanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile beraberindekiler, öğle namazını mahalle camisinde kıldıktan sonra kanaat önderi Ahmet Karacadağ'ın evinde kurulan köy sofrasına misafir oldu.


Yemekten sonra çevre köylerin muhtarlarıyla bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, köylerin sorunlarıyla ilgili talepleri dinledi.


"Vali bey, Diyarbakır aşığıdır"


Karacadağ buluşmasını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu büyük bir aşk ve enerji ile Diyarbakır'a hizmet ediyor. Çok güzel bir buluşma oldu. Kendisinin önderliğinde, bilgi ve birikiminin ışığında tüm bölgelerimize hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR


Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Karacadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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