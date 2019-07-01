01.07.2019 16:14
Haberler » Güncel » Haber

Karacakurtlar, 15. Kuruluş Yılını Kutluyor

Karacakurtlar, 15. Kuruluş Yılını Kutluyor

Kırşehir'de Karacakurtlar, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Kırşehir 'de Karacakurtlar, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Vali İbrahim Akın, Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği'nin 15. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları programına katıldı.

Mucur İlçesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda Karacakurt Derneği Başkanı Serdar Güneş, Karacakurtların tarihsel süreçlerini ve örgütlenmelerini anlattı.

Programların Kırşehir bölümünde ise Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Muharrem Ertaş Salonunda program düzenlendi. Programda bir konuşan Vali İbrahim Akın, "Türk kültürünün, geleneğinin yaşatılması ve bu kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenen Karacakurt Türkmenleri Derneği'nin 15. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum." dedi.

Program, türkü ve şiir dinletileri, köy odası seyirlik oyunları, halk ozanları atışmaları ve ödül töreni ile sona erdi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
kırşehir , türkmen , mucur , er , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:48 ADANA Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü
16:47 Emine Erdoğan'ın Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü ziyaret etti
16:47 Hitit Fuar ve Festivali 12 Temmuz'da başlıyor
16:47 Çanakkale'de "Güven ve Huzur Uygulaması"
16:47 Mardin'de hırsızlık zanlıları tutuklandı
16:46 Mudanya'da Kabotaj Bayramı coşkusu
16:46 Çocuk parkındaki oyun grupları yandı