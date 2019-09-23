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Karacalar fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'da biyolojik çeşitlilik takibi kapsamında kurulan fotokapanla karacalar görüntülendi.

23.09.2019 12:12Karacalar fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'da biyolojik çeşitlilik takibi kapsamında kurulan fotokapanla karacalar görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce il genelinde koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yaban hayatının yoğun olduğu alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, yaban hayvanlarının popülasyonunda artış olduğu belirlendi.
Fotokapanlar ile karacalar doğal ortamlarında görüntülendi.
Daha önce de yaban domuzu, tilki, kurt ve çeşitli kuş türleri fotokapana yansımıştı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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