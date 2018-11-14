Karacan'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan
'ı silah vurarak öldüren zanlı S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arifiye
ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan ile tartışan S.U., başkanın silahıyla Karacan'ı öldürerek yanındaki iki kişiyi yaralamıştı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan S.U., isimli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Abdullah Karacan
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:56