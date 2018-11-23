Karacaoğlan Ortaokulunda Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Adıyaman Karacaoğlan Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik Sağlıklı Beslenme ve Çocukluk Çağında Obezite konularında eğitim verildi.Okul öğrencilerine Diyetisyen Selda Şahin tarafından verilen eğitimde obezitenin zararlarından bahsedildi. Öğrencilere slayt eşliğinde bilgiler veren Diyetisyen Selda Şahin, "Sağlıklı beslenmek için her öğünde 4 temel besin grubundan tüketmeliyiz. Çiğ sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız. Süt içme alışkanlığını kazanmalıyız, öğün atlamamalıyız, sabah kahvaltısı yapmalıyız, açıkta satılan yiyecekleri satın almamalıyız. Düzenli fiziksel aktivite yaparsanız hastalıklara yakalanma riskiniz düşüktür. Fiziksel aktivite sonrasında temizlik çok önemlidir. Uyku düzeniniz besinlerin vücudumuzda daha yararlı olabilmesi için önemlidir. En büyük nedeni ise büyüme hormonunun özellikle biz gece uykudayken salınmasıdır. Beslenme şekli ve alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olarak düşünüldüğünde bu eğitimlerin önemi daha da artıyor. Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor. Obezite Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz. Obezite ile mücadele kapsamında sağlıklı beslenme eğitiminin tüm okullarda verilmesi gerekir. Ağaç yaş iken eğilir, eğitime küçük yaşlardan başlamalıyız" diye konuştu.Program sonrası Karacaoğlan Ortaokulu Müdürü Mehmet Talip Özer, Diyetisyen Selda Şahin'e verdiği eğitimden dolayı teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin yaygın bir biçimde bu yaş grubundaki çocuklara verilmesi gerektiğini belirtti. - ADIYAMAN