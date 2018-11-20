Karacaoğlan Sosyal Tesisi Hizmet Vermeye Başladı

20 Kasım 2018 Salı 13:30



20 Kasım 2018 Salı 13:30

Şehitkamil Belediyesi tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce başlatılan ve içerisinde bay-bayan taziye evinin bulunduğu sosyal tesisin inşaatı tamamlandı. Hizmet vermeye başlayan sosyal tesis, mahalleliyi memnun etti.Şehitkamil Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Karacaoğlan Sosyal Tesisinde çalışmalar tamamlandı. Mahalle nüfusunun yoğun olması nedeniyle yapımına başlanan ve mahalledeki ikinci sosyal tesis olma özelliğini taşıyan nitelikli sosyal tesis hizmete açıldı.Mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 770 metrekare alan üzerine 580 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Karacaoğlan Sosyal Tesisi bay ve bayan taziye evinden oluşuyor. Taziye evi içerisinde mescit, mutfak ve yemek yeme bölümü, abdest alma yeri ve tuvaleti bulunuyor. Geniş bir kullanım alanına sahip sosyal tesis, 2 katlı olarak yapıldı. Sosyal tesis önünde otopark da yapıldı."Örnek bir sosyal tesis yapıldı"Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Sadin Dilsiz, yapılan nitelikli sosyal tesisin mahallelerindeki önemli bir eksikliği giderdiğini kaydetti. Geniş sınırları ve yoğun bir nüfusa sahip olan mahallelerine ikinci bir sosyal tesisin yapılmış olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Dilsiz, "Mahallemize gerçekten çok güzel bir tesis yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz. Biz talepte bulunduk, Başkanımız da talebimizi karşıladı. Örnek bir sosyal tesis yapıldı. Mahallemizde 1 sosyal tesis vardı. Ancak mahallemiz büyük olduğu için tek sosyal tesis yetmiyordu, yetersiz kalıyordu. Daha önceden mahallenin büyüklüğünden dolayı birden fazla taziye olduğunda çadır istiyorduk. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan, kış aylarında da aşırı soğuklardan olumsuz etkileniyorduk. Yakın mahallelerin taziye evlerini kullanıyorduk. Ama şimdi artık rahatladık. Taziye evimiz çok görkemli ve nitelikli yapıldı. Taziye evimiz 2 kattan oluşuyor. İçerisinde bay ve bayan bölümü, mescit, mutfak ve yemek yeme bölümü, abdest alma yeri, WC bulunuyor. Taziye evinin yapılması bizlere çok güzel bir duygu yaşattı. Vatandaşımız da yapılan sosyal tesise çok sevindi" diye konuştu. - GAZİANTEP