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Karacasu Belediyesi öğrencileri sinemayla buluştu

Karacasu Belediyesi 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi kapsamında araç desteği vererek çocukların sinemayla buluşmasını sağladı.

05.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:32Karacasu Belediyesi öğrencileri sinemayla buluştu
Belediyesi 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi kapsamında araç desteği vererek çocukların sinemayla buluşmasını sağladı.

Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçedeki 7'den 70'e herkese hizmet etmeyi sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesine Başkan İnal'da destek verdi. Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencileri için araç tahsis eden İnal sabah saatlerine okula gelerek çocukları yolcu etti. Başkan İnal, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında 12 okulumuzdan 243 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Sabah ilk iş olarak Karacasu'yu Sevenler İlk ve ortaokulu öğrencilerimizi Masal Şatosu adlı filme yolcu ettik" dedi. - AYDIN

Zeki İnal, Karacasu, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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