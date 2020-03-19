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Karacasu'da 1260 dekar tarım arazisi suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Karacasu Işıklar Bozyer Göleti ile 1260 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.

19.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:23
Karacasu'da 1260 dekar tarım arazisi suya kavuştu
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Karacasu Işıklar Bozyer Göleti ile 1260 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve temelden yüksekliği 29 metre olan, 950 bin metreküp depolama hacmine sahip göletin hizmete girmesi ile çiftçinin yüzü güldü.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göletin temelden yüksekliği 29 metre olup, 950 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Depolanan su ile birlikte 1260 dekar tarım arazinin sulanması sağlanmakta olup, Gölet Karacasu'lu çiftçilerimizin hizmetindedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Su İşleri, Karacasu, Güncel

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