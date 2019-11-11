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Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 11.11.2019 tarihinde saat 11: 11'de 'Bugün Fidan Yarın Nefes' fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

11.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:25Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu
'ın ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 11.11.2019 tarihinde saat 11: 11'de 'Bugün Fidan Yarın Nefes' fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan ettiği 11 Kasım günü; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye geneli 81 ilde 2 bin 23 noktada eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında Karacasu Kaymakamlığı ve İlçe Orman İşletme Şefliği himayesinde saat 11: 11'de eş zamanlı olarak ilçe merkezi ve Güzelköy, Güzelbeyli, Yeşilyurt ve Bahçeköy mahalleri olmak üzere 5 ayrı noktada 26 bin 680 adet fidan dikildi.

Güzelköy Mahallesi'nde yapılan fidan dikimi etkinliğine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli daire amirleri ve personelleri, mahalle muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Yöre halkına ek gelir getirmesi amacıyla Güzelköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük alanda fidanlar toprakla buluştu. - AYDIN

Recep Tayyip Erdoğan, Karacasu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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