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Karacasu'da drone destekli ateş ölçümü yapıldı

Karacasu'da drone destekli ateş ölçümü yapıldı Aydın'ın en uzak ilçeleri arasında yer alan Karacasu'da Kaymakam Ahmet Soley'in girişimleri ile ilçe pazaryerinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapıldı.

30.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:30
Karacasu 'da drone destekli ateş ölçümü yapıldı
AYDIN - Aydın'ın en uzak ilçeleri arasında yer alan Karacasu'da Kaymakam Ahmet Soley 'in girişimleri ile ilçe pazaryerinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapıldı. İlk denemeyi Belediye Başkanı Zeki İnal'da yapan drone ekibi başkanın ateşini havadan ölçtü.
Karacasu'da her pazartesi günü kurulan ilçe pazarı dünyayı saran Korona Virüs nedeniyle büyük tedbirler altında gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlarla yakın temasta bulunmadan uzaktan ateş ölçmek amacıyla drone ile ateş ölçümü yapıldı. Kaymakam Soley başta olmak üzere Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hakan Soy ve Sağlık personeli çalışmalarda hazır bulundu.
Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığını ifade eden Kaymakam Soley, "Bugün kurulan ilçe pazarımızda Korona Virüs tedbirleri kapsamında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan drone ile ateş ölçümü ilçemizde yapılmış oldu. Halkımızın bu salgından en az şekilde zarar görmesini sağlamak için tüm tedbirlerimizi dikkatlice alıyoruz. Halkımızın sağlığı için teknolojiyi de en iyi ve en verimli şekilde kullanacağız" dedi.
Denetlemeler sırasında Ateşi ölçülen Belediye başkanı Zeki İnal'ın ateşinin 35,5 derce olduğu saptandı. Başkanın ateşinin düşük çıkması esprilere neden oldu. Karacasu’da drone destekli ateş ölçümü yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacasu, Soley, Yerel

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Karacasu'da drone destekli ateş ölçümü yapıldı
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