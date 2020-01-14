Haberler » 3. Sayfa » Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza - Haberler

Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

14.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:29Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
'ın ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, "Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2019-2020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 3 adet av tüfeğine el konulmuştur" denildi. - AYDIN

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:26  Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu - Haberler
11:23  Üroloji Uzmanı Boz: Kuruyemişler böbrek taşı yapabilir - Haberler
11:20  İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" - Haberler
11:15  MHP Grup Toplantısı - Haberler
11:13  İzinsiz kullandıkları kredi kartı iki kardeşe ölüm getirdi - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:30:28