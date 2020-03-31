Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazaryerleri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların drone ile ateşleri ölçülüyor.

31.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:23
Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazaryerleri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların drone ile ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilere anında sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuluyor. İlçede belirli bir plan dahilinde halkın yoğun olduğu yerlerde drone ile ateş ölçümüne devam edileceği bildirildi.

Dünyada hızla yayılan, Türkiye'de de görülüne koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu yerler ile pazaryerlerinde önlemlerini artırdı. Hijyen çalışmalarına önem verilirken, ilçede ilginç bir uygulamaya başlandı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu proje kapsamında ilçede pazartesi günler kurulan semt pazarı ile Belediye Meydanı'nda, drone ile vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Proje kapsamında  Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt tarafından üzerinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten pazaryerinde ateş ölçümü yapıldı.

Pazaryerinde drone ile yapılan ateş ölçümü denetimine; projeye öncülük eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, Karacasu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hakan Soy, Karacasu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile sağlık personeli hazır bulundu. Denetleme sırasında drone ile Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da ateşi ölçüldü. Başkan İnal'ın ateşi 35.5 olduğu belirlendi. Drone ile gün boyu yapılan ateş ölçümünde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Denetim sırasında ambulansla bir sağlık ekibi hazır bekletildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bu virüs ile mücadele edebilmek için her türlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karacasu ilçemizde de drone ile ilk kez pazaryerimizde vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı bundan böyle de proje kapsamımızda umuma açık yerlerde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde drone ile vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yaparak devam edeceğiz.

Ateşi yüksek olan kişileri belirleyip, sağlık ekiplerimiz aracılığıyla kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'da, 'Karacasu Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili olarak bizde tüm ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her gün ilçemizde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karacasu, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:59: Yalçınkaya'dan "Milli Dayanışma" kampanyasına destek - Haber 12:59: Köylüler salgına karşı tedbir aldı - Haber 12:58: Düzce'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Haber 12:58: Başakşehir'deki karantina yurdunda 14 günlük süre doldu - Haber 12:58: Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber