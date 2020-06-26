Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı

Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Karacasu İlçe Müftülüğü kan bağışında bulundu.

Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Karacasu İlçe Müftülüğü kan bağışında bulundu.

Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türk Kızılay, resmi internet sitesinden kan stoklarının azaldığını açıkladı. Stoklardaki azalma talesemi, kösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastaları tedirgin ederken vatandaşlar kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Aydın'ın Karacasu ilçe Müftlüğü personeli de konuya duyarsız kalmadı. Müftülük personeli İlçe Müftü Vekili Ömer Mercan öncülüğünde kan bağışında bulunarak, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Haberler››Güncel››Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 13:42: YKS girecek öğrencilere mesaj - Haber 13:42: VAN Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz' - Haber 13:40: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kıdem tazminatını çektiğiniz zaman çalışma hayatının sistemi çöker" - Haber 13:39: Bitlis kara kovan balı damakları tatlandırıyor - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler