Haberler » Güncel » Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek - Haber

Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek

Bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, resmi logosunu yarışmayla belirleyecek.

14.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:17Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek
Bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, resmi logosunu yarışmayla belirleyecek.

2 Mart'a kadar özgün logo tasarımlarıyla herkese açık yarışmada birinci, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. 20 yıl önce kurulan ve bugüne kadar resmi bir logosu olmayan Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, Dr. Umut Tolga 'ün göreve gelmesinin ardından yaptığı yeniliklere bir yenisi daha ekledi. Başvuruları başlayan ve detaylı bilgilere https://akademik.adu.edu.tr/myo/karacasu/ adresinden ulaşılabildiği yarışmaya dileyenler 2 Mart 2020 tarihine kadar başvurabilecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Öğr. Gör.Dr. Esra Aksoy, Öğr.Gör. Mehmet Taşdelen ve Öğr. Gör. Ömer Koyuncu'nun seçici kurulda bulunduğu yarışmanın kazananı 13 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

Düzenledikleri yarışma hakkında bilgi veren Okul Müdürü Umut Tolga Gümüş, "Bu yarışmanın konusu okulumuzun vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma olanak sağlayacak, özgün bir logo tasarlanmasıdır. Karacasu Meslek Yüksekokulu olarak hem Karacasu'yu hem de okulumuzu tanımlayan, bizi yansıtacak, vizyonumuzu, misyonumuzu en iyi şekilde simgeleyecek bir logo olması en önemli amacımız. 20. Kuruluş yıldönümümüzde bir etkinlik olarak logomuzun yenilikçi fikirler çerçevesinde geliştirilmesini arzulamaktayız. Bir eksiklik olarak gördüğümüz logo konusunda okulumuza yakışan bir logoya kavuşma ümidindeyiz" dedi. - AYDIN

Karacasu, Gümüş, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Haber
09:38  Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Haber
09:37  ESNAF ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKIYOR - Haber
09:37  Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı - Haber
09:36  Adana'da dolandırıcı operasyonu 42 gözaltı kararı - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 09:46:41