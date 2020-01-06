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Karacasu şehidini dualarla andı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, memleketi Karacasu ilçesinde anıldı.

06.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:49 Karacasu şehidini dualarla andı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, memleketi ilçesinde anıldı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Davut Özkan, Belediye Başkanı Zeki İnal ve kurum müdürleri şehidin ailesi ile birlikte şehidin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ileti eşliğinde dualarla anılan şehit Karabacaklı'nın kabrine Kaymakam Soley ve Başkan İnal tarafından birer demet gül bırakıldı.

Şehadetinin 4'üncü yılında kabri başında anılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Bayrağımız göklerde dalgalanıyor, ezan sesi kulaklarımızda çınlıyorsa, bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimiz vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bizler de onların emanetleri olan ailelerine her zaman sahip çıkacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - AYDIN

Jandarma, Karacasu, Güncel

Kaynak: İHA

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