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Karaçay Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmaları başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı il genelinde yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

10.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:59Karaçay Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmaları başladı

'ın her ilçesine ayrım yapmadan hizmet verme gayesi ile hareket ederek çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Vatandaşların uzun mesafeler kat etmeden daha güvenli ulaşımlarını sağlamaları adına yeni yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

SAMANDAĞLILARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Karaçay Mahallesi sakinleri, Hatay'ın her noktasına ayrım yapmadan hizmet veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.


Samandağ, Karaçay, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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