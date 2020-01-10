Karaçay Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmaları başladı

Hatay 'ın her ilçesine ayrım yapmadan hizmet verme gayesi ile hareket ederek çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Karaçay Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Vatandaşların uzun mesafeler kat etmeden daha güvenli ulaşımlarını sağlamaları adına yeni yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

SAMANDAĞLILARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Karaçay Mahallesi sakinleri, Hatay'ın her noktasına ayrım yapmadan hizmet veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.