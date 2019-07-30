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Karacebey Ihlamur Festivali başlıyor

Karacabey 4. Ihlamur Festivali 2 Ağustos'ta başlayacak.

30.07.2019 17:29 Karacebey Ihlamur Festivali başlıyor
Karacabey 4. Ihlamur Festivali 2 Ağustos'ta başlayacak.
Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin değerlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festival, bu yıl 2-4 Ağustos tarihlerinde Yeniköy Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında meydanda kurulacak ve bölge halkı tarafından açılacak stantlarda yerel ürünler olmak üzere hediyelik eşyalar satışa sunulacak. Ayrıca çocuklar için 3 gün boyunca çeşitli aktiviteler yapılacak, konserler düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başta ıhlamur olmak üzere defne ve kestanenin bölgenin önemli yöresel ürünleri olduğunu belirtti.
Özkan, 3 gün sürecek festivalin ilçe turizmine de katkı sağladığını kaydetti.

Karacabey, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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