Karaciğerin düşmanı antibiyotik, dostu ise enginar değil...

* Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu,"Gelişigüzel kullanılan antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar karaciğer hasarı yapıyor"Bugüne kadar kanıtlanmış karaciğere iyi gelen bir bitki yoktur. Günde 1 kilo enginar yeseler bile bir şey değişmez. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Sebze ve meyveleri ölçülü tüketin. Televizyonlarda anlatılan 'elma mucizedir', 'domates her şeye iyi gelir' söylemleri yalandır"Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) -Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, vücudun kimya fabrikası olarak tanımladığı karaciğerin olağanüstü olduğunu vurgulayarak, 'Gelişigüzel kullanılan antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar karaciğer hasarı yapıyor" dedi. Bilimsel olarak karaciğere iyi geldiği kanıtlanmış bir bitkinin olmadığını da belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, günde 1 kilo enginar da yense bir şeyin değişmeyeceğini dile getirdi.Memorial Sağlık Grubu, Türk Karaciğer Vakfı ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi iş birliğiyle 5'inci Azerbaycan- Türkiye Ortak Hepatoloji Kursu düzenledi. Azeri ve Türk doktorlar İstanbul'da bir araya gelerek, 2 gün boyunca karaciğer hastalıklarına yönelik teşhis, tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.Kursa yönelik bilgi veren Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü ve Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 'Kursu bir yıl İstanbul'da bir yıl Bakü'de olmak üzere her yıl yapıyoruz. Karaciğer hastalıklarına yönelik bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak ve hastalara daha iyi hizmet vermek için düzenliyoruz" dedi.'TANI VE TEDAVİDE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DA OLANAKLAR VAR"Her iki ülkede de ciddi karaciğer hastalığı probleminin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Hepatit B, C ve yağlı karaciğer hastalığı çok sık görülen bir problem. Bu üç hastalık karaciğer sirozu ve kanserinin en sık görülme sebepleri arasında yer alıyor. İşte bu konularda neler yapılmalı, hastaya nasıl tanı koymak gerekir, hangi önleyici tedbirler alınmalı ve tedavi yöntemlerini bilimsel veriler ışığında tartışıp ortak politikalar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür hastalıkların tanısı için ülkemizde ve Azerbaycan'da bütün olanaklar mevcut" diye konuştu.EN AZ BİR KERE HEPATİT TESTİ YAPTIRINHalkın hastalıklara ilişkin farkındalığının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Hasta olsun olmasın herkesin bir kere bile olsa hepatit testi yaptırması gerekiyor. Eğer hepatit B veya C varsa uzmana başvurup, tedavi almaları lazım. Kişinin kilosu varsa, kolesterolü yüksekse, şeker hastasıysa mutlaka kan ve karaciğer testi yapılarak yağlı karaciğer hastalığının olup olmadığın bakılması lazım. Erken tanı için bu testler şart' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'DE HER 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ'Prof. Dr. Çakaloğlu, Türkiye'de 2,5-3 milyon hepatit B'li, 500 bin ise hepatit C'li hasta olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de obezite ise yüzde 30 oranında yani her 3 kişiden 1'i obez. Ülkemizde yağlı karaciğer hastalığı çok sık görülüyor. Karaciğer olağanüstü bir organ, vücudumuzun en büyük ve çalışkan organı. Karaciğerden dakikada 2 litre kan geçiyor, kimya fabrikasıdır. Bağırsaklarımızın emdiği bütün besinler, ilaçlar ve diğer maddeler karaciğerden geçiyor' dedi.'ANTİBİYOTİK KARACİĞER HASARI YAPIYOR"İlaçlara bağlı karaciğer hastalıklarının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 'Hiç kimse antibiyotik ve ağrı kesicileri, kesin endikasyon olmadan yani tedavi yöntemi ve müdahale belirlenmeden kullanmasın. Bugün dünyada en çok karaciğer hasarı antibiyotiklere ve romatizmal ilaçlara bağlı olarak görülüyor. Gelişigüzel antibiyotik, ağrı kesici ilaç kullanmak doğru değil. Hele bütün doktorlar tarafından en sık yazılan antibiyotikler var ki onlar son derece ciddi karaciğer hasarı yapabiliyor. Çok dikkatli olmak gerekir' ifadelerini kullandı.KOLESTROL İLAÇLARI KARACİĞER HASTALIKLARINA OLUMLU ETKİ EDERSigaranın mutlaka bırakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Kolestrol trigilesret karaciğer yağlanmasının da sebebi olduğu için özellikle hastaların kolesterol ilaçlarını kullanması lazım. Kolesterolü düşürücü ilaçların karaciğer hastalıklarına da olumlu etkisi oluyor. Yağlanmanın siroza ilerlemesini ve kanserin gelişmesini engelliyor. Metformin içeren ilaçlar da sık kullanılıyor. Özellikle diyabet hastaları kullanıyor. Bu ilaçların karaciğere bir zararı yok. Özellikle kilolu ve yağlı karaciğer sorunu olanlarda insülin direncine karşı rutin kullanılması gerekiyor. Sigara bütün hastalıkları, kanser tiplerini olumsuz etkileyen sıklığını artıran, tedavisini zorlaştıran mutlaka olmaması gereken bir maddedir' diye konuştu.'KARACİĞERE İYİ GELEN BİR BİTKİ YOK'Hastalara bilmedikleri hiçbir bitkisel ilacı veya ürünü kullanmama uyarısında bulunan Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Bugüne kadar kanıtlanmış karaciğere iyi gelen bir bitki yoktur. Günde 1 kilo enginar yeseler bile bir şey değişmez. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Sebze ve meyveleri ölçülü tüketin. Televizyonlarda anlatılan 'elma mucizedir', 'domates her şeye iyi gelir' söylemleri yalandır' ifadelerini kullandı.HASTALIKTAN KORUNMANIN YOLLARIHaftada 150 dakika spor yapılmasını öneren Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Sağlıklı besleneceğiz, düzenli egzersiz yapacağız, kilomuza dikkat edeceğiz. Hastalarımıza zeytinyağı tüketmelerini öneriyoruz. Evde yaptığınız patates kızartmasını yiyebilirsiniz ama o yağı bir daha kullanmayın. Obez hastalar az yiyecekler, düşük kalorili beslenecekler. Haftada en az 3 gün 45-50 dakika olmak üzere toplam 150 dakika spor yapacaklar' dedi.