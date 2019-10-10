Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine ilginç bir olayla ekranlara geldi. Programda Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini verdikten sonra kendisini aldattığını söyledi. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının açıklamaları ise seyirciyi ekrana kilitledi.

KARACİĞERİNİ VERDİĞİ EŞİ İYİLEŞTİKTEN SONRA ALDATTI

Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini verdi. Karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldattı. Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söyledi.

KARACİĞERİNİ GERİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hayatını kurtardığı eşi tarafından evden kovulan Özmen, evden ayrılmak zorunda kaldı.Ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başladı. Çaresiz kalan genç kadın soluğu Müge Anlı'nın programında aldı.

Canlı yayında gözyaşları içinde başına gelenleri anlatan Melike Özmen, boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek eşine verdiği karaciğerini geri istiyor.