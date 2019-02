Karaçoban'ın Kanaat Önderlerinden Vali Memiş'e Ziyaret

Kaynak: İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban İlçe Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Memiş, Erzurum'un tarihin her anında milletine, devletine, bayrağına bağlı olduğunu söyledi.Kanaat önderlerine tek tek söz verip, ilçe hakkında dilek ve isteklerini dinleyen Vali Memiş, talepleri tek tek not ederek, bu doğrultuda eksikliklerin tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.Devlet olarak anayasal ölçülerde herkese eşit mesafede olduklarını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Devlet olarak vergi alırken kimseyi diline dinine mezhebine göre nasıl ki ayırt etmiyorsak, hizmet ederken de kimseye ayrıcalık tanımıyoruz" dedi.İlçe ziyaretlerinde esnafın ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden de söz eden Vali Memiş, "İlçelerimizin hepsi birbirinden güzel. Anadolu'nun tüm renklerini Erzurum'da görmekteyiz. Şehrimizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her tarafında huzur, barış, kardeşlik hakim. İlçelere yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın devletine, bayrağına bağlığını göstermiş oldukları yoğun ilgiyle gördük. Bu da bizi mutlu ettiği kadar şevkimizi de arttırdı. Sizlerin istek ve sıkıntılarınızı çözmek bizlerin asli görevidir. Bu konuda belediyelerimizle birlikte gerekli çalışmaları önümüzdeki yaz sezonu ile birlikte başlatacağız. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğimiz de, aramıza nifak tohumları ekmeye, bizleri ayrı düşürmeye çalışan şer güçlerine karşı tek yürek olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bizler et ve tırnak gibiyiz" şeklinde konuştu.Vali Okay Memiş, ziyaretin ardından kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi. Ziyarete Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'da eşlik etti. - ERZURUM