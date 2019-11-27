Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekatlarından son dönemde Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü Amfibi Deniz Piyadeleri, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

TİMSAH YUVASI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor.

GÜNE SPORLA BAŞLIYORLAR

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli Amfibi Deniz Piyadeleri, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Güne sporla başlayan Amfibi Deniz Piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

EĞİTİMDEN KARELER...

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, halen Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Hakkari'de, Afganistan ve Doğu Akdeniz'de aktif olarak görev yapan amfibi deniz piyadelerinin komando, meskun mahal, suyun içinde yaralı tahliyesi, çeviklik, stres altında atış, denizden karaya çıkarma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimini görüntüledi.

TAM İSABETLE VURUYORLAR

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan amfibi timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı.

Gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kapıyı patlatarak içeri giren timler, daha sonra buradaki hedefleri hızlıca etkisiz hale getirdi. Amfi timleri, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen timler, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, karada da görevlerini başarıyla icra etti.

Stres altındayken bile hedefleri 12'den vurmayı başaran "timsahlar", helikopterden karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla isabetle vurdu.

Tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan "timsahlar", gemide Deniz Piyade Andı'nı okuyarak motive oldu ve kapakların açılmasıyla hücuma geçti. Deniz piyadeleri, "ayakta kalan ölür" sloganıyla düşman hattında sürünerek ve kısa süreli ayakta kalarak ilerledi ve hedefleri yok etti.

Timsah timinin eğitiminden kareler;