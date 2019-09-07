Karadağ: 74

SALON: Dongguan

HAKEMLER: Roberto Vazquez (Porto Riko), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)

TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 19, Furkan Korkmaz 5, Semih Erden 6, Wilbekin 9, Metecan Birsen 15, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer 2, Ege Arar, Yiğit Arslan 2

KARADAĞ: Needham 13, Petar Popovic 6, Radoncic 3, Dubljevic 12, Vucevic 20, Milko Bjelica 2, Marko Todorovic 5, Aleksa Popovic, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 2, Ivanovic 8

1. PERİYOT: 16-26

DEVRE: 32-37

3. PERİYOT: 49-58

5 FAULLE ÇIKAN: 38.48 Semih Erden (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman O Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup ederek, olimpiyat elemelerine katılma şansını sürdürdü.

Millilerimiz ikinci maçında ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.