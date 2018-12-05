Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic TBMM Heyetini Kabul Etti

Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic, TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TBMM heyetini kabul eden Djukanovic'in, Türkiye
ile Karadağ arasındaki ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğu ve heyeti büyük bir memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi ile her iki ülkede yaşayan azınlık temsilcilerinin, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, ekonomi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin yatırım potansiyelinin doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Bozkır'ın, "Karadağ, Türkiye için son derece önemli bir ülke. Farklı dinlere mensup etnik grupların uyum içerisinde yaşadığı bu ülke, birçok ülke için örnek teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede güncel meselelerin de ele alındığı belirtilen açıklamada, Djukanovic'in, Suriye
krizinde üzerine aldığı sorumluluk ve sığınmacılara karşı tutumundan dolayı Türkiye'ye saygı duyduğu ifade edildi.
Başkent Podgorica'da temaslarda bulunan TBMM heyeti, Başbakan Yardımcısı
Milutin Simovic ile de görüştü.
Bozkır'a, Podgorica'daki temaslarında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Denizli Milletvekili
Ahmet Yıldız, AK Parti Kocaeli
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
, CHP Eskişehir
Milletvekili Utku Çakırözer
, MHP Kayseri
Milletvekili İsmail Özdemir
ve İYİ Parti Aydın
Milletvekili Adnan Aydın Sezgin eşlik etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu,Cumhurbaşkanı,Karadağ
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:14