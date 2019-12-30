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Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası'na karşı protestoda 4 polis yaralandı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da cumhurbaşkanının imzaladığı Dini Özgürlükler Yasası'na tepki amacıyla düzenlenen protestoda 4 polis yaralandı.

30.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:26 Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası'na karşı protestoda 4 polis yaralandı
'ın başkenti Podgorica'da cumhurbaşkanının imzaladığı Dini Özgürlükler Yasası'na tepki amacıyla düzenlenen protestoda 4 polis yaralandı.
Yasaya tepki gösteren Ortodoks Sırplar, Podgorica Havalimanı'na giden kavşağı araç trafiğine kapatarak protesto düzenledi. Göstericiler, bölgede devriye atan polislere taşla saldırırken 1'i başından olmak üzere, 4 polis memuru yaralandı.
Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, 4 polisin yaralanmasının ardından bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği ve kavşağın trafiğe açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bir daha böyle bir saldırı olması durumunda, bundan kilise yetkilileri dahil olmak üzere tüm organizatörler sorumlu tutulacaktır." denildi.
Öte yandan, söz konusu yasayı "anayasaya aykırı ve kilise karşıtı" olarak nitelendiren Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) hükümete bir an önce kendileriyle diyalog kurma çağrısında bulunurken ülke genelindeki protestoların süreceği ifade edildi.
Karadağ'daki SPC mallarının da "devlet malı" sayılmasını öngören yeni yasa, dün Karadağ Milo Djukanovic tarafından imzalanmıştı.
Başından beri yasanın çıkarılmasına karşı olan Karadağlı Sırplar, yaklaşık bir haftadır farklı şehirlerde gösteriler düzenliyor. Yasa tasarısının mecliste görüşüldüğü geçen hafta perşembe günü, çıkan olaylar nedeniyle 18 muhalif milletvekili gözaltına alınmış, ertesi gün serbest bırakılmıştı.
Tartışmalı Dini Özgürlükler Yasası
Söz konusu yasa ile 1918'de kurulan ve "Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı" olarak da bilinen Yugoslavya Krallığına dahil olmadan önce Karadağ'da inşa edilen kiliselerin "devlet malı" haline gelmesi öngörülüyor.
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adı altında 1992'de birleşen Sırbistan ve Karadağ, 2003'te ise "Sırbistan-Karadağ" adını almış, ancak ülkenin ömrü 3 yıl sürmüştü. 21 Mayıs 2006'da yapılan referandumda bağımsızlığını kazanan Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de hala faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı, Karadağ, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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