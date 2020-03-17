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Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Karadağ'a da sıçradı. Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

17.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:44

Karadağ 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa 'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vakalarını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

"PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.

Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için geçen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı.

AVRUPA ÜLKELERİNİN TAMAMINA YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

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Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Karadağ, Avrupa, Güncel

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