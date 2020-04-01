Karadağ'da koronavirüs tedbirleri
Karadağ'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.
01.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:42
Karadağ 'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Buna göre, hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde ve cumartesi 13.00'dan pazartesi 05.00'a kadar halkın sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın yürürlülüğe girmesiyle başkent Podgorica sokakları akşam saatlerinde tenha bir görüntü oluşturdu.
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Kaynak: AA