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Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

23.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:59

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Kovid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğine dikkati çekti.

Kovid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi.

VİRÜS BALKANLARA YAYILIYOR

Öte yandan, Arnavutluk'ta da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 89 olarak kaydedildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayısı 126, Hırvatistan'da 306, Slovenya'da 414, Kuzey Makedonya'da 115 ve Kosova'da 33'e yükseldi.

Bu arada, Slovenya Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye ulaştığını ifade etti.

Karadağ’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kaynak: AA

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Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Etiketler : Sırbistan Karadağ, Karadağ, Sağlık, Dünya, Güncel

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