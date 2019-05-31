31.05.2019 15:17
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Karadağ'da "To Be Secure (2BS)" Forumu başladı

Karadağ

Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı.

Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı.
Karadağ Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen forumun açılışına katılan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, burada yaptığı konuşmada, Batı Balkan ülkelerinin geleceği ve Avrupa perspektifi hakkında değerlendirmede bulundu.
Jeopolitik mimaride yeni bir aşamaya girildiğini vurgulayan Djukanovic, stratejik ortaklıkların önemine işaret ederek, "Balkan ülkeleri büyük bir dönüm noktasında. Avrupa'nın değerlerini mi savunacağız, yoksa bu bölgeyi Avrupa karşıtı değerlere sahip üçüncü kişilere mi bırakacağız? Artık Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana süregelen sorunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Djukanovic, şimdi anlaşma sırasının Sırbistan ile Kosova'da olduğunu söyledi.
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da genişleme sürecinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bunun bölgede istikrar, barış ve refah için büyük önem arz ettiğini anımsattı.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ise Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi ortaklara sahip olmaları gerektiğini belirterek, "AB, genişleme sürecini bir nevi istikrar yatırımı olarak algılamalıdır. Bizler, istikrara katkı sağlayabiliriz. AB'nin bize yardımcı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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