Karadağ'da "To Be Secure (2BS)" Forumu başladı

Karadağ
'ın Budva
şehrinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı.
Karadağ Atlantik Konseyi
tarafından düzenlenen forumun açılışına katılan Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic, burada yaptığı konuşmada, Batı Balkan ülkelerinin geleceği ve Avrupa
perspektifi hakkında değerlendirmede bulundu.
Jeopolitik mimaride yeni bir aşamaya girildiğini vurgulayan Djukanovic, stratejik ortaklıkların önemine işaret ederek, "Balkan ülkeleri büyük bir dönüm noktasında. Avrupa'nın değerlerini mi savunacağız, yoksa bu bölgeyi Avrupa karşıtı değerlere sahip üçüncü kişilere mi bırakacağız? Artık Yugoslavya
'nın dağılmasından bu yana süregelen sorunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Kuzey Makedonya
ile Yunanistan
arasındaki isim sorununun çözülmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Djukanovic, şimdi anlaşma sırasının Sırbistan
ile Kosova
'da olduğunu söyledi. Slovenya
Cumhurbaşkanı Borut Pahor da genişleme sürecinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bunun bölgede istikrar, barış ve refah için büyük önem arz ettiğini anımsattı. Bosna Hersek
Savunma Bakanı Marina
Pendes ise Batı Balkan ülkelerinin AB
üyesi ortaklara sahip olmaları gerektiğini belirterek, "AB, genişleme sürecini bir nevi istikrar yatırımı olarak algılamalıdır. Bizler, istikrara katkı sağlayabiliriz. AB'nin bize yardımcı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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